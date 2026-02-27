USA-Les prix à la production augmentent plus que prévu en janvier

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, probablement parce que les entreprises ont répercuté la hausse des coûts liée aux droits de douane à l'importation, ce qui laisse présager une accélération de l'inflation dans les mois à venir.

L'indice PPI a progressé de 0,5% en janvier sur un mois, après une hausse de 0,4% en décembre (révisé), selon les chiffres publiés vendredi par le département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3% en janvier.

Sur un an, l'indice a progressé de 2,9% en janvier après 3,0% en décembre.

La publication du rapport a été retardée par le "shutdown" de l'administration fédéral au début du mois.

Sur les marchés, les contrats à terme sur les indices de la Bourse de New York amplifient leur baisse après la publication de ces chiffres. Le Dow Jones .DJI est indiqué en baisse de 1,14%, le Standard & Poor's-500 .SPX de 0,82% et le Nasdaq de 0,93%.

(Lucia Mutikani, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)