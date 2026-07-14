USA-Les prix à la consommation ralentissent plus que prévu en juin

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L'inflation aux États-Unis a ralenti plus que prévu sur un an en juin, selon les données officielles publiées mardi, mais cela ne sera sans doute guère rassurant pour les ménages et n'écartera pas pour autant la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) plus tard cette année.

L'indice des prix à la consommation s'est établi à 3,5% sur un an en juin, après une hausse de 4,2% en mai, qui était alors la plus forte progression sur un an depuis avril 2023. Les analystes anticipaient un ralentissement moindre à +3,8%.

Sur un mois, les prix diminuent de 0,4%, après une hausse de 0,5% en mai et alors que les économistes tablaient sur une baisse de 0,1%.

Le ralentissement s'explique principalement par la baisse des prix de l'essence, qui avaient atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, alors qu'un cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l'Iran s'était mis en place le mois dernier.

Cette trêve a toutefois fait long feu après que des pétroliers commerciaux ont été pris pour cible dans le détroit d'Ormuz la semaine dernière, déclenchant de nouvelles frappes entre les États-Unis et l'Iran dans le Golfe et faisant remonter le prix du pétrole à des niveaux jamais vus depuis un mois.

Le président américain a par ailleurs annoncé lundi réimposer un blocus naval aux ports iraniens, ainsi qu'un péage à hauteur de 20% de tout fret acheminé via le détroit, ce qui a encore aggravé les inquiétudes concernant le transit des flux énergétiques au Moyen-Orient.

Les opérateurs ont toutefois réduit leurs paris concernant les taux de la Fed et n'estiment désormais plus qu'à environ 10% la probabilité d'une hausse ce mois-ci, contre 35% avant la publication du rapport.

Ils estiment également à environ 60% la probabilité d'une hausse lors de la réunion de la banque centrale américaine en septembre, contre plus de 90% avant la publication des données.

En conséquence, les rendements obligataires reculent nettement mardi aux Etats-Unis, celui des Treasuries à deux ans

US2YT=RR , le plus sensible aux anticipations sur les taux, perdant 7,6 points de base à 4,1871%.

Le dollar réagit également, cédant 0,55% face à un panier de devises de référence .DXY .

(Reportage Lucia Mutikani, rédigé par Matthieu Huchet et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)