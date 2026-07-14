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USA-Les prix à la consommation ralentissent plus que prévu en juin
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 14:40

L'inflation aux États-Unis a ralenti à 3,5% sur un an en juin, plus que prévu, montrent les données officielles publiées mardi.

Ce ralentissement de l'inflation intervient après une hausse de 4,2% en mai alors que les analystes anticipaient +3,8%.

Les prix à la consommation diminuent de 0,4% sur un mois, après une hausse de 0,5% en mai et alors que les économistes tablaient sur -0,1%.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

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