USA-Les prix à la consommation progressent moins que prévu en septembre

(Actualisé avec détails, réaction des marchés)

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté légèrement moins que prévu en septembre, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale (Fed) de maintenir le cap vers une nouvelle baisse des taux d'intérêt la semaine prochaine.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,3% sur un mois en septembre, contre 0,4% en août et alors que les analystes s'attendaient à une progression identique à celle du mois précédent.

Sur un an les prix à la consommation ont augmenté de 3,0%, moins que prévu par les analystes, qui tablaient sur +3,1% et après +2,9% en août, a annoncé le département du Travail.

En excluant les éléments volatils que sont l'alimentaire et l'énergie, l'indice des prix à la consommation sous-jacent ("core CPI") a augmenté de 0,2% en septembre sur un mois, tandis que les analystes tablaient pour une hausse identique à celle d'août (+0,3%).

En rythme annuel, le core CPI est ressorti à +3,0%, contre un consensus de +3,1%.

La répercussion des droits de douane sur les prix s'est faite progressivement, car les entreprises ont épuisé les stocks accumulés avant l'introduction des surtaxes par le président américain Donald Trump et ont également absorbé une partie de l'impact.

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont amplifié leur hausse et les rendements obligataires se sont retournés à la baisse vendredi après la publication des données, qui renforcent les paris de nouvelles baisses des taux par la banque centrale.

Le Dow Jones .DJI est ainsi attendu sur un gain de 0,49% à l'ouverture, tandis que le Standard & Poor's-500 .SPX devrait gagner 0,6% et le Nasdaq 0,88%.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de 2,1 points de base à 3,9681%. Celui de l'obligation à deux ans

US2YT=RR , le plus sensible aux anticipations sur les taux, perd 3,2 points de base à 3,4504%.

La publication de ces données a été retardée, comme beaucoup d'autres indicateurs américains, en raison du "shutdown" de l'administration fédérale américaine, qui dure depuis le 1er octobre dernier.

Si les investisseurs et les décideurs politiques devraient se réjouir de cette accalmie inflationniste, des inquiétudes grandissent quant à la qualité du rapport d'octobre, avec des répercussions possibles sur celui de novembre, compte tenu de la suspension de la collecte de données pendant le "shutdown".

(Reportage Lucia Mutikani, rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)