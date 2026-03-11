 Aller au contenu principal
USA-Les prix à la consommation augmentent de 2,4% en février sur un an
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 13:40

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté en février conformément aux attentes, soit 2,4% en glissement annuel, soit le même rythme qu'en janvier, selon les données officielles publiées mercredi.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une inflation de 2,4% le mois dernier.

Sur un mois, ils ont accéléré de 0,3%, après 0,2% en janvier, également comme prévu par les analystes.

La publication de ces données intervient dans un contexte marqué par les craintes inflationnistes ravivées par la guerre au Moyen-Orient, qui a entraîné une forte hausse des prix du pétrole et fait craindre une nouvelle accélération de l'inflation en mars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

