USA-Les prix à la consommation augmentent de 2,4% en février sur un an

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté en février conformément aux attentes, soit 2,4% en glissement annuel, soit le même rythme qu'en janvier, selon les données officielles publiées mercredi.
Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une inflation de 2,4% le mois dernier.
Sur un mois, ils ont accéléré de 0,3%, après 0,2% en janvier, également comme prévu par les analystes.
La publication de ces données intervient dans un contexte marqué par les craintes inflationnistes ravivées par la guerre au Moyen-Orient, qui a entraîné une forte hausse des prix du pétrole et fait craindre une nouvelle accélération de l'inflation en mars.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
