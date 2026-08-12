USA-Les prix à la consommation augmentent comme prévu en juillet

L'inflation aux États-Unis a ralenti à +3,4% sur un an en juillet, comme prévu, montrent les données officielles publiées mercredi.

Ce ralentissement de l'inflation intervient après une hausse de +3,5% en juin et alors que les analystes anticipaient +3,4% en juillet.

Les prix à la consommation rebondissent sur un mois à +0,1% en juillet, également comme prévu par les économistes et après -0,4% en juin.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)