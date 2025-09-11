USA-Les prix à la consommation accélèrent plus que prévu en août

(Actualisé avec détails, réaction des marchés)

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré plus que prévu en août sur un mois et leur hausse sur un an a été la plus forte depuis sept mois, des données qui ne devraient toutefois pas empêcher la Réserve fédérale (Fed) de procéder à une baisse très attendue des taux d'intérêt la semaine prochaine, dans un contexte de ralentissement du marché du travail.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,4% sur un mois en août, par rapport à +0,2% en juillet et alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,3%.

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 2,9%, comme prévu par les analystes, et après +2,7% en juillet, ce qui en fait la plus forte hausse de l'indice depuis janvier, montrent les données publiées par le département du Travail.

En excluant les éléments volatils que sont l'alimentaire et l'énergie, l'indice des prix à la consommation sous-jacent ("core CPI") a augmenté de 0,3% en août sur un mois, comme prévu par le consensus après une hausse identique en juillet.

En rythme annuel, le core CPI est ressorti à +3,1%, comme attendu par le consensus.

Ce rapport pourrait toutefois attiser les craintes de stagflation après les récentes données peu encourageantes concernant le marché du travail américain.

La répercussion des droits de douane imposés par la Maison blanche à ses principaux partenaires commerciaux a été plutôt progressive, mais les prix pourraient accélérer dans les mois à venir, les entreprises ayant désormais épuisé les réserves constituées avant l'instauration de ces surtaxes.

Les enquêtes auprès des entreprises signalent depuis un certain temps déjà des hausses de prix imminentes.

"Les preuves sont accablantes: une nouvelle vague d'inflation liée aux droits de douane est à prévoir, même si elle ne se répercutera pleinement que dans plusieurs mois", déclare Stephen Stanley, économiste chez Santander U.S. Capital Markets.

La banque centrale américaine, qui suit plutôt l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour décider de sa politique monétaire, devrait réduire ses taux mercredi prochain à l'issue de sa réunion de deux jours et une baisse d'un quart de point de pourcentage est largement anticipée.

Sur les marchés, les contrats à terme sur les principaux indices de la Bourse de New York amplifient leurs gains après la publication de ce rapport qui conforte les paris concernant une baisse des taux.

Les contrats à terme donnent une hausse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,31% pour le Nasdaq.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule légèrement à 4,0282% et celui de l'obligation à deux ans

US2YT=RR , les plus sensible aux anticipations sur les taux, perd 2,3 points de base à 3,5105%. Ils progressaient d'environ 2,5 points de base avant la publication des données.

(Reportage Lucia Mutikani, rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)