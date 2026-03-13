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USA : les ouvertures de postes (JOLTS) plus élevées que prévu en janvier
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 15:07

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 6,946 millions d'ouvertures de postes en janvier. Il dépasse le consensus qui ciblait 6,760 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 6,550 millions.

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