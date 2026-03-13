USA : les ouvertures de postes (JOLTS) plus élevées que prévu en janvier
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 15:07
A lire aussi
-
Contraint de fuir le Soudan, il a navigué dans des cales putrides, transité dans un centre pour migrants en Italie, traversé la France jusqu'à la jungle de Calais face à l'Angleterre. Aujourd'hui cadre à Paris, Karam Hassan raconte son "cauchemar" jusqu'à ce qu'on ... Lire la suite
-
Depuis deux ans, le bitcoin évoluait en grande partie au rythme de la politique monétaire américaine. Ce lien est en train de se distendre. Ce sont désormais les développements géopolitiques — et notamment leur impact sur les marchés pétroliers — qui semblent dicter ... Lire la suite
-
Adobe paie 75 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées aux États-Unis concernant les frais de résiliation et les annulations d'abonnement
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Le gouvernement américain a intenté un procès à Adobe en juin 2024 * Adobe est accusé ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 15H00 GMT, au 14e jour de la guerre au Moyen-Orient: Les marchés reprennent leur souffle avec une petite baisse du pétrole Les prix du pétrole reculent légèrement, après l'autorisation temporaire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer