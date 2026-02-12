USA: les nouvelles inscriptions au chômage supérieures aux attentes
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 14:37
La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 219 500, en hausse de 7 000 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 862 000 lors de la semaine au 26 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 21 000, toujours par rapport à la semaine précédente.
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, HP, Dell, American Electric Power, AppLovin) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour ... Lire la suite
-
Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite
-
La banque centrale turque a relevé jeudi ses prévisions d'inflation, estimant que celle-ci se situerait entre 15% et 21% en fin d'année, a annoncé son gouverneur. La banque tablait jusqu'ici sur une inflation entre 13% et 19% fin 2026. "Nous avons revu à la hausse ... Lire la suite
-
Des comptes pro-Kremlin sur les réseaux sociaux exploitent la nouvelle avalanche de documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein pour continuer de propager des allégations contre l'Ukraine et sur le trafic d'enfants, selon des recherches effectuées par l'AFP ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer