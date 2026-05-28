 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA: les nouvelles inscriptions au chômage légèrement supérieures aux attentes
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 14:40

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 215 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 18 mai, un chiffre en hausse de 5 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 209 000 à 210 000) et légèrement au-dessus des attentes du consensus qui tablait sur 211 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 209 000, en hausse de 6 250 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 786 000 lors de la semaine au 11 mai (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 15 000, toujours par rapport à la semaine précédente.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 492,35 -0,06%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank