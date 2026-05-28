USA: les nouvelles inscriptions au chômage légèrement supérieures aux attentes

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 215 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 18 mai, un chiffre en hausse de 5 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 209 000 à 210 000) et légèrement au-dessus des attentes du consensus qui tablait sur 211 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 209 000, en hausse de 6 250 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 786 000 lors de la semaine au 11 mai (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 15 000, toujours par rapport à la semaine précédente.