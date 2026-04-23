USA : les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage supérieures aux prévisions
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 14:42
La moyenne mobile sur quatre semaines s'élève à 210 750, en augmentation de 750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente (laquelle a été relevée de 250, de 209 750 à 210 000).
Le taux de chômage indemnisé provisoire s'est établi à 1,2% pour la semaine se terminant le 11 avril, inchangé par rapport au taux non révisé de la semaine précédente.
Le nombre provisoire de chômeurs indemnisés pour la semaine se terminant le 11 avril s'est élevé à 1 821 000, soit une hausse de 12 000 unités par rapport au niveau révisé de la semaine précédente. Ce dernier a été révisé à la baisse de 9 000 unités, passant de 1 818 000 à 1 809 000.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 1 812 250, en progression de 1 250 unités par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.
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