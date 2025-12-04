 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 127,68
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage moins élevées que prévu
information fournie par AOF 04/12/2025 à 14:46

(AOF) - La semaine dernière, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage se sont élevées à 191 000 unités selon des données provisoires, alors que les analystes redoutaient un chiffre nettement plus important, autour de 219 000. Les données de la semaine précédente ont été révisées à 218 000. A 191 000 nouvelles demandes d’une allocation chômage, il s’agit du niveau le plus bas enregistré depuis le 24 septembre 2022 pour des données préliminaires.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank