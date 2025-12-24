USA : les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage augmentent moins que redouté

(AOF) - La semaine dernière, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage ont moins progressé que prévu aux Etats-Unis. Elles ont atteint les 214 000 unités, contre des attentes à 226 000 et un précédent à 224 000.
