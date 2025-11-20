 Aller au contenu principal
USA : les nouvelles demandes d'allocations chômage ont diminué la semaine dernière
information fournie par AOF 20/11/2025 à 14:55

(AOF) - La semaine dernière, le nombre préliminaire de nouvelles demandes d’allocations chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 220 000, soit une baisse de 8 000 par rapport au niveau de la semaine précédente.

