USA-Les mesures restrictives du Pentagone à l'égard de la presse jugées inconstitutionnelles

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par Jack Queen

Un juge fédéral américain a conclu vendredi que les mesures restrictives du Pentagone à l'égard de la presse, mises en place par l'administration de Donald Trump, étaient inconstitutionnelles.

Dans le cadre ces mesures, les journalistes peuvent être considérés comme un risque pour la sécurité nationale s'ils cherchent à obtenir des informations dont la divulgation au public n'est pas autorisée.

Le recours déposé par le New York Times NYT.N devant le tribunal fédéral de Washington, D.C., dénonçait le fait que les modifications entrées en vigueur l'an dernier dans la politique du département de la Défense lui donnaient carte blanche pour exclure les journalistes et les médias dont la couverture ne lui plaisait pas.

La plainte soulignait que cela constituait une violation des droits constitutionnels relatifs à la liberté d'expression et au droit à un procès équitable. L'administration américaine a contesté cette interprétation et a déclaré que cette nouvelle politique était raisonnable et nécessaire pour la sécurité nationale.

Le juge fédéral Paul Friedman a déclaré dans son jugement qu'il reconnaissait l'importance de protéger les troupes et les plans de guerre, mais qu'il était "plus important que jamais que le public ait accès à des informations provenant de diverses perspectives sur ce que fait son gouvernement", compte tenu de la récente "incursion" du président Donald Trump au Venezuela et de la guerre contre l'Iran.

Le Pentagone n'a pas réagi dans l'immédiat, tandis que l'administration américaine devrait faire appel.

Pour Charlie Stadtlander, porte-parole du New York Times, cette décision s'inscrit dans le respect des droits constitutionnels de la liberté de la presse et "réaffirme le droit du New York Times et d'autres médias indépendants de continuer à poser des questions au nom du public".

"Les Américains méritent de savoir comment leur gouvernement est dirigé, et quelles actions l'armée mène en leur nom et avec l'argent de leurs impôts", a-t-il déclaré dans un communiqué publié vendredi.

(Reportage Jack Queen à New York; version française Claude Chendjou)