USA : les inscriptions hebdomadaires au chômage supérieures aux attentes

information fournie par AFP • 29.05.2025 • 13:32 •

Jupes vaporeuses, cariatides élancées et message féministe: la styliste italienne Maria Grazia Chiuri a imposé en neuf ans comme directrice artistique sa vision de la femme Dior, qui a annoncé jeudi son départ. "We should all be feminists": fraîchement débarquée ... Lire la suite