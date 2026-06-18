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USA : les inscriptions hebdomadaires au chômage supérieures aux attentes
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 14:38

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 226 000 contre 225 000 attendues et après 230 000 (révisé de 229 000) la semaine précédente.

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