USA : les inscriptions hebdomadaires au chômage sous les attentes
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 13:32

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 213 000 contre 214 000 attendues et après 214 000 (révisé de 213 000) la semaine précédente.

