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USA : les inscriptions hebdomadaires au chômage légèrement sous les attentes
information fournie par Zonebourse 08/10/2026 à 14:34

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Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 197 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 28 septembre, en baisse de 2 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 197 000 à 199 000). A titre de comparaison, le consensus anticipait 200 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie à 198 000 en baisse de 2 500 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 716 000 lors de la semaine au 21 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 17 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

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