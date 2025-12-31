USA : les inscriptions hebdomadaires au chômage inférieures aux attentes

(AOF) - Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage se sont élevées à 199 000 unités, contre un consensus de 219 000 unités. Elles sont inférieures aux 215 000 demandes de la semaine précédente.
