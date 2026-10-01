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USA-Les inscriptions au chômage se maintiennent à 197.000
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 15:01

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Les inscriptions au chômage se sont maintenues aux États-Unis, s'établissant à 197.000 lors de la semaine au 26 septembre, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 200.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 19 septembre ont été révisées en hausse à 198.000 par rapport à une estimation initiale de 197.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 200.000, contre 202.500 (révisé de 202.250)la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 1,701 million lors de la semaine au 19 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,712 million (révisé de 1,719 million).

(Rédigé par Matthieu Huchet)

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