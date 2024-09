Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: les indicateurs avancés poursuivent leur repli information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 16:19









(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'économie américaine dans les mois à venir, est ressorti en baisse pour le sixième mois consécutif en août, a annoncé jeudi le Conference Board, qui y voit le signe d'un ralentissement de l'activité.



L'indice précurseur a baissé de 0,2% le mois dernier, à 100,2, après un repli de 0,6% en juillet, selon un chiffre confirmé.



La morosité des nouvelles commandes, au plus bas depuis 2023, le pessimisme des consommateurs et la chute de Wall Street au début du mois d'août ont notamment pénalisé l'indicateur, explique le ConfBoard.



L'organisme professionnel déclare ainsi s'attendre à ce que l'économie américaine perde de sa dynamique favorable au second semestre, même si la baisse de taux de 50 points de base décidée hier par la Fed pourrait soutenir l'activité en fin d'année et en 2025, souligne-t-il.





