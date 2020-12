Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les élus du Massachusetts approuvent un projet de réforme de la police Reuters • 02/12/2020 à 03:18









BOSTON, 2 décembre (Reuters) - Les parlementaires de l'Etat du Massachusetts ont adopté mardi un projet de loi majeur de réforme de la police, alors que des manifestations contre les violences policières et les discriminations raciales ont secoué les Etats-Unis après la mort de George Floyd en mai lors de son interpellation à Minneapolis. Les chefs de file de la Chambre des représentants et du Sénat du Massachusetts ont décrit le texte comme un ensemble de mesures sans équivalent dans le pays pour réformer la police, avec un nouveau système de responsabilité des officiers, l'interdiction de pratiquer des clés d'étranglement et des restrictions pour certains mandats. Le gouverneur républicain Charlie Baker n'a pas indiqué par le passé s'il entendait promulguer le projet de loi, que les syndicats de policiers ont dénoncé. Un porte-parole du gouverneur a déclaré que celui-ci était "engagé à améliorer la sécurité publique". Dans le cadre de cette loi, une nouvelle commission verrait le jour avec autorité pour confirmer ou révoquer des officiers, mener des enquêtes pour faute et harmoniser les formations. (Nate Raymond; version française Jean Terzian)

