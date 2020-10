Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les discussions sur le plan de relance entrent dans une nouvelle phase Reuters • 21/10/2020 à 15:31









WASHINGTON, 21 octobre (Reuters) - Le financement des Etats et des collectivités locales reste le principal point d'achoppement dans les négociations sur le plan de relance de l'économie américaine, a déclaré mercredi le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows, ajoutant néanmoins que des progrès avaient été réalisés en vue d'un accord. "Les négociations sont entrées dans une nouvelle phase plus technique qui consiste à essayer de trouver les bons termes, si nous pouvons nous mettre d'accord sur les chiffres. Nos positions sont toujours éloignées. Il reste encore un certain nombre de questions sur lesquelles travailler mais nous avons fait avancer les échanges ces dernières 24 heures", a déclaré Mark Meadows sur Fox Business Network. L'administration Trump et le camp démocrate, emmené par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, sont engagés dans un long processus de négociations sur un plan de soutien budgétaire à l'économie face à la crise du coronavirus. Mardi, Donald Trump s'est dit prêt à accepter un plan de plus de 2.200 milliards de dollars (1.860 milliards d'euros) alors que la Maison blanche avait proposé jusqu'ici 1.800 milliards de dollars. (Susan Heavey et Doina Chiacu, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

