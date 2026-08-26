 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : les dépenses des ménages supérieures aux attentes
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 14:34
Ajouter Boursorama à vos sources

Au mois de juillet, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% là où le consensus ciblait une hausse de 0,1%, après une baisse de 0,1% en juin. Dans le même temps, leurs revenus ont progressé de 0,4%, contre 0,2% attendu.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 497,35 +0,69%
TME PHARMA
0,1654 +27,23%
Pétrole Brent
87,64 +0,69%
BIOPHYTIS
0,0767 -4,12%
HAFFNER ENERGY
0,539 -5,44%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank