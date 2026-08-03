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USA : les dépenses de construction sous les attentes
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 16:11
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Les dépenses de construction ont reculé de 0,1% en juin aux Etats-Unis après avoir été stables en mai. Elles étaient attendues en hausse de 0,2%.

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