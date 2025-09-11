 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : les demandes hebdomadaires d'allocation chômage supérieures aux attentes
information fournie par AOF 11/09/2025 à 14:41

(AOF) - La semaine dernière, aux États-Unis, les nouvelles demandes d’allocation chômage se sont élevées à 263 000 unités, contre des attentes à 235 000. Les chiffres de la semaine précédente ont été très légèrement révisés à la baisse en passant de 237 000 à 236 000 unités.

