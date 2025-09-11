USA : les demandes hebdomadaires d'allocation chômage supérieures aux attentes

(AOF) - La semaine dernière, aux États-Unis, les nouvelles demandes d’allocation chômage se sont élevées à 263 000 unités, contre des attentes à 235 000. Les chiffres de la semaine précédente ont été très légèrement révisés à la baisse en passant de 237 000 à 236 000 unités.
A lire aussi
-
Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré plus que prévu en août sur un mois, montrent les statistiques officielles publiées jeudi. L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,4% sur un mois en août, par rapport à +0,2% en juillet et ... Lire la suite
-
La SCPI Sofidynamic franchit les 100 M€ de capitalisation et réhausse son objectif de distribution 2025
Dix-huit mois après son lancement en janvier 2024, la SCPI SOFIDYNAMIC gérée par Sofidy continue de saisir le bon momentum pour investir sur les marchés immobiliers européens. La stabilisation des taux longs et un contexte favorable aux acheteurs créent un terrain ... Lire la suite
-
La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, mais n'a donné aucune indication sur sa prochaine décision, alors même que les investisseurs continuent de parier sur la nécessité d'un soutien supplémentaire ... Lire la suite
-
La marque de montres Swatch réplique aux droits de douane en sortant une édition spéciale qui joue sur les 39% imposés à la Suisse, en promettant d'arrêter de la vendre "dès que les États-Unis modifieront leurs droits de douane". La célèbre marque suisse de montres ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer