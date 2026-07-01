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USA : les créations de postes du secteur privé sous les attentes
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 14:20

Le secteur privé américain a créé 98 000 emplois en juin après 122 000 en mai, selon l'enquête ADP. Les créations de postes sont inférieures au consensus s'élevant à 118 000.

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