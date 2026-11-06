USA : les créations d'emplois bien au-dessus des attentes en octobre

L'économie américaine a généré 165 000 emplois non agricoles le mois dernier, alors que les économistes n'attendaient en moyenne que 65 000 créations de postes, selon les données communiquées par le Bureau of Labor Statistics (BLS).

Cet organisme, qui dépend du département du Travail, précise que l'emploi a progressé dans les services professionnels et aux entreprises, les soins de santé, ainsi que dans les transports et l'entreposage.

Le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point, à 4,1% en octobre, un niveau légèrement inférieur au consensus des économistes (4,2%). Le taux de participation à la population active s'est établi à 61,9% et le salaire horaire moyen a augmenté de 3,1% sur un an.

Par ailleurs, les créations d'emplois non agricoles d'août et de septembre ont été révisées à la hausse, passant respectivement de 133 000 à 186 000 et de 29 000 à 60 000, soit une révision cumulée positive de 84 000 postes pour ces deux mois.