USA-Les créations d'emploi dans le privé à un pic de cinq ans

5 février (Reuters) - Les créations d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis ont largement dépassé les attentes en janvier pour atteindre un pic de près de cinq ans, montrent les résultats, publiés mercredi, de l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Le nombre de ces créations d'emploi le mois dernier a atteint 291.000, la plus forte augmentation depuis mai 2015, alors que le consensus misait sur un chiffre de 156.000. Les créations d'emploi pour le mois de décembre ont été révisées légèrement à la baisse, à 199.000 contre 202.000. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street ont augmenté leurs gains après la publication de la statistique. Ces données, qui précèdent de deux jours le rapport mensuel que publiera vendredi le département du Travail, paraissent justifier la décision de la Réserve fédérale de faire une pause dans sa politique d'assouplissement après avoir baissé ses taux d'intérêt à trois reprises l'an dernier. (Version française Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

