Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les comptes Twitter de personnalités cibles d'un piratage présumé Reuters • 16/07/2020 à 00:41









WASHINGTON, 16 juillet (Reuters) - Un éventail de comptes Twitter TWTR.N de personnalités, parmi lesquelles le candidat à l'élection présidentielle américaine Joe Biden, l'homme d'affaires Elon Musk ou encore l'artiste Kanye West, ont semble-t-il été piratés mercredi et utilisés pour réclamer de la cryptomonnaie. S'il n'est pas inhabituel que des comptes sur les réseaux sociaux soient détournés, des experts ont été surpris par l'ampleur et la coordination de l'incident, dont la cause n'est pas encore connu. "Cela semble être la pire cyberattaque contre une plateforme sociale majeure à ce jour", a déclaré Dimitri Alperovitch, co-fondateur de la société de sécurité informatique CrowdStrike. Twitter a fait savoir qu'il enquêtait sur ce qu'il a appelé un "incident de sécurité". Les actions de la firme américaine ont perdu près de 5% dans les échanges d'après-clôture avant de remonter. Certains des messages publiés sur ces comptes ont été rapidement effacés, avant de réapparaître pour certains. Pour Elon Musk, par exemple, un tweet demandant de la cryptomonnaie a été supprimé et, un peu plus tard, un deuxième puis un troisième sont apparus sur le compte du patron de Tesla. Les comptes de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, de Bill Gates, ou encore les comptes des entreprises Uber et Apple ont aussi été affectées par cette opération de piratage. (Chris Sanders et Anna Driver; version française Jean Terzian)

Valeurs associées TWITTER NYSE +3.69%