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USA : les commandes de biens durables surprennent positivement
information fournie par Zonebourse 25/09/2026 à 14:42
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Au mois d'août, selon des données préliminaires, les commandes de biens durables ont fait mieux que prévu. Attendues en baisse de 0,3%, elles sont finalement restées stables a indiqué le US Census Bureau.

En revanche, en données core, hors éléments de transport, elles ont été décevantes avec une hausse de 0,3%, contre une prévision à 0,6% après une hausse de 0,7% en juillet.

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