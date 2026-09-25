USA : les commandes de biens durables surprennent positivement

Au mois d'août, selon des données préliminaires, les commandes de biens durables ont fait mieux que prévu. Attendues en baisse de 0,3%, elles sont finalement restées stables a indiqué le US Census Bureau.

En revanche, en données core, hors éléments de transport, elles ont été décevantes avec une hausse de 0,3%, contre une prévision à 0,6% après une hausse de 0,7% en juillet.