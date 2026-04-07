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USA : les commandes de biens durables sous les attentes en février
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 14:35

Les commandes de biens durables ont reculé de 1,4% en février aux Etats-Unis après une baisse de 0,5% le mois précédent. Elles étaient anticipées en repli de 1,1%. Les commandes de biens durables, hors transport et aéronautique, ont progressé de 0,6% après un recul de 0,4% en février.

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