Blocage du détroit d’Ormuz : le détournement de cargaisons, un risque croissant pour les entreprises sur les routes commerciales

(Crédits: Unsplash - Ian Taylor)

Le blocage du détroit d'Ormuz soulève des questions sur la vulnérabilité des chaînes logistiques mondiales. Comment a évolué le risque de détournement de cargaisons qui pèse sur les entreprises ? Et quelles solutions leur permettent de limiter les dangers sans renoncer à leur développement international ?

Le monde retient son souffle devant le blocage du détroit d'Ormuz. Le contrôle de cette route maritime dans le golfe Persique, l'une des plus stratégiques pour le commerce international, est devenu l'un des principaux enjeux de la guerre au Moyen-Orient, à la suite des frappes états-uniennes et israéliennes lancées sur l'Iran, le 28 février 2026.

De la piraterie maritime aux vols sur les routes commerciales, le détournement de cargaisons est une pratique ancienne. Elle repose principalement sur l'usage de la force ou de la menace pour s'emparer des véhicules, des navires et de leurs marchandises. Néanmoins, considérer le détournement de cargaisons comme un risque traditionnel serait trompeur, car ce phénomène a profondément évolué ces dernières années, tant dans ses formes que dans son ampleur. Si bien qu'il est désormais au cœur des vulnérabilités structurelles de la logistique mondiale.

Une montée en compétences des criminels

Des méthodes de plus en plus sophistiquées et organisées sont utilisées pour dérober des marchandises, qu'il s'agisse de denrées alimentaires ou d'appareils électroniques. Les stratagèmes vont du vol classique de produits sur leur lieu de stockage (camions, aires de repos ou entrepôts), à l'usurpation d'identité, par exemple, lorsque les criminels se font passer pour des conducteurs légitimes. Les vols peuvent aussi passer par l'exploitation des technologies : accès frauduleux aux systèmes d'information ou utilisation de traceurs GPS dissimulés dans la marchandise.

Ainsi, le détournement de cargaisons ne repose plus uniquement sur la contrainte physique, mais aussi sur la maîtrise de l'information et des flux logistiques, comme le met en lumière la Transported Asset Protection Association (TAPA), une association professionnelle qui regroupe des spécialistes de la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Les entreprises exportatrices se trouvent particulièrement exposées à ce risque. Entre mars et avril 2026, le Cargo Crime Monitor de la TAPA a enregistré 546 cas de détournement de cargaisons à travers 25 pays, représentant des pertes de 10 millions d'euros sur un seul mois.

Perturbations commerciales

L'intensification des détournements ne peut être dissociée du contexte géopolitique actuel. Conflits armés, guerres civiles, sanctions économiques et rivalités régionales contribuent à une reconfiguration permanente des routes commerciales. Pour éviter certaines zones à risque, les entreprises et les armateurs redirigent leurs flux vers des routes alternatives et des hubs intermédiaires, parfois moins sécurisés.

Cet effet a été particulièrement visible à partir de 2023, lorsque des rebelles houthistes du Yémen se sont attaqués à des navires marchands en mer Rouge. Ceci a conduit plusieurs grands transporteurs maritimes à suspendre ou à détourner leurs porte-conteneurs, perturbant durablement les échanges commerciaux.

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Cette tendance se poursuit aujourd'hui dans le golfe Persique. Mais le blocage du détroit d'Ormuz montre aussi une transformation profonde de la nature du risque. En effet, le détournement de cargaisons tend à devenir un risque géopolitique hybride, où la perte de marchandises peut résulter aussi bien de la fragilisation des chaînes logistiques que de saisies étatiques ou d'actes criminels.

Le vol de cargaisons est ainsi considéré comme l'un des « nouveaux risques majeurs » dans la logistique internationale. Comme l'a souligné un responsable de l'assureur Allianz, la hausse de ces incidents constitue désormais un sujet récurrent dans les échanges de la compagnie avec les entreprises.

Personne n'est à l'abri

Contrairement à une idée reçue, le détournement de cargaisons ne se limite pas aux pays émergents ou en développement. Il constitue aussi une préoccupation croissante dans les économies développées. Ce phénomène a été illustré en avril par le vol d'une cargaison de 12 tonnes de barres KitKat entre l'Italie et la Pologne. Cet incident montre que même des produits de grande consommation peuvent être ciblés durant leur acheminement, ce qui met en évidence la vulnérabilité des chaînes logistiques, y compris dans des contextes réputés sûrs.

Des hausses significatives de vols ont ainsi été observées en Amérique du Nord et en Europe, notamment en Allemagne, en France, en Suède, en Italie et au Royaume-Uni, ce dernier pays étant parfois qualifié de « principal exportateur de biens volés » en raison de son marché de consommation saturé et de contrôles à l'exportation relativement faibles.

L'Amérique du Sud aussi concernée

En Amérique latine, le phénomène prend une ampleur encore plus importante. La sécurisation des routes logistiques y est particulièrement complexe en raison de l'étendue des territoires, de la qualité variable des infrastructures, de niveaux élevés de corruption et de moyens limités des forces de l'ordre, comme le décrit l'International Union of Marine Insurance. Les pertes y sont estimées à environ 5,5 milliards de dollars (plus de 4,7 milliards d'euros) par an.

Toutes ces données démontrent une normalisation du risque de détournement de cargaisons, qui devient global et qui n'est plus nécessairement lié à des environnements institutionnellement faibles.

Un risque à intégrer pour les entreprises

Pour réduire leur vulnérabilité, les entreprises exportatrices peuvent s'appuyer sur plusieurs solutions. Elles doivent tout d'abord intégrer ce risque dans leur stratégie globale. Cela suppose de cartographier les itinéraires, d'identifier les zones sensibles, de hiérarchiser les cargaisons selon leur valeur et de définir les responsabilités en cas d'incident. Elles doivent aussi renforcer la sélection et le contrôle de leurs partenaires logistiques par le biais d'audits réguliers, de vérification des chaînes de sous-traitance et de l'identité réelle des intermédiaires.

Ensuite, les technologies numériques constituent un levier central de prévention. L'entreprise britannique Aon, spécialisée dans la gestion des risques, suggère ainsi d'utiliser la géolocalisation en temps réel, des capteurs multiples, des alertes en cas de déviation d'itinéraire et la traçabilité documentaire numérique. Certaines sociétés intègrent aussi une gestion dynamique des itinéraires qui leur permet de diversifier les routes pour éviter celles devenues très risquées, et d'accepter ponctuellement des surcoûts logistiques pour réduire le risque.

Enfin, les assurances représentent un moyen important pour limiter l'impact financier des vols. Au-delà de ces outils, les compétences internes des entreprises sont essentielles. Elles permettent de mieux anticiper le risque de détournement et de s'adapter plus rapidement à son évolution.

Des stratégies à repenser

Dans notre étude récente menée auprès de 3 240 petites et moyennes entreprises (PME) exportatrices françaises, nous montrons que le risque de détournement de cargaisons ne freine pas nécessairement le développement international de ces entreprises. Au contraire, il peut pousser les PME à repenser leur stratégie d'internationalisation et à exploiter de nouveaux marchés à l'export. L'objectif est donc double : compenser les pertes potentielles sur les marchés affectés et diversifier leurs débouchés, afin de réduire leur dépendance à certains flux commerciaux.

Dans le contexte géopolitique actuel, l'expérience internationale joue un rôle central. Les entreprises qui ont déjà évolué dans des environnements marqués par des risques économiques, juridiques et politiques variés sont généralement mieux préparées. Cette diversité d'expériences leur permet d'acquérir progressivement une meilleure compréhension des risques et de renforcer leur capacité d'adaptation. Même si les détournements de cargaisons représentent un risque en forte hausse, ils n'empêchent pas les entreprises d'avancer à l'international. L'expérience et l'apprentissage restent des facteurs clés de résilience.

Auteurs:

Dora Triki - Professeur associé en management international, ESCE International Business School

Anna Dimitrova - Professor, ESSCA School of Management

Manon Meschi - Management international; Stratégie d'entreprise, ESSCA School of Management

Cet article est issu du site The Conversation