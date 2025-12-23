 Aller au contenu principal
USA : les commandes de biens durables reculent plus que prévu en octobre
information fournie par AOF 23/12/2025 à 14:38

(AOF) - Au mois d’octobre, les commandes de biens durables américaines ont déçu. Elles se sont repliées de 2,2%, contre des attentes à -1,5% et un précédent à +0,7%. En données core, hors éléments de transport, elles ont également été moins bonnes que prévu avec une hausse de seulement 0,2%, là où les analystes espéraient +0,3% et un précédent à +0,7%.

