USA : les commandes de biens durables meilleures qu'attendu

Les commandes de biens durables ont progressé de 1,1% en juillet contre 0,4% attendu après 0,3% le mois précédent. Hors transport, elles ont augmenté de 0,2% après une hausse de 1,7% en juin. Le consensus s'élevait à 0,9%.
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