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USA : les commandes à l'industrie reculent moins que prévu en mai
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 16:14

Selon le Département américain du Commerce, les commandes à l'industrie ont reculé de 1,3% au mois de mai, contre une baisse attendue de 1,7% après une hausse de 5,3% en avril.

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