USA : les commandes à l'industrie reculent moins que prévu en mai

Selon le Département américain du Commerce, les commandes à l'industrie ont reculé de 1,3% au mois de mai, contre une baisse attendue de 1,7% après une hausse de 5,3% en avril.
A lire aussi
-
Sous la chaleur étouffante de Philadelphie et ses orages menaçants, l'équipe de France et son attaque de feu doivent franchir samedi l'obstacle du surprenant Paraguay pour rallier les quarts de finale du Mondial-2026. Le sélectionneur Didier Deschamps et ses hommes ... Lire la suite
-
Les Etats-Unis célèbrent samedi leurs 250 ans, un jalon historique atteint à un moment où le pays est profondément divisé, avec Donald Trump bien décidé à s'attribuer le premier rôle à Washington. Cet "Independence Day" particulier, 250 ans après la signature de ... Lire la suite
-
Le patron du géant mondial du luxe LVMH Bernard Arnault a été soumis à un redressement fiscal de près de 22,5 millions d'euros, d'après une décision de la Cour administrative de Paris consultée par l'AFP. Le milliardaire, première fortune de France, et son épouse ... Lire la suite
-
Les dirigeants du parti d'extrême droite allemand réélus samedi malgré des milliers de contre-manifestants
Les dirigeants du parti d'extrême droite allemand AfD ont été réélus samedi à Erfurt (est), malgré les dizaines de milliers de manifestants antifascistes venu de tout le pays pour bloquer l'accès au congrès du parti. Les délégués du parti ont réélu les deux coprésidents ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|71,94
|+0,53%
|8 508,07
|+0,39%
|4 174,91
|0,00%
|36,32
|-3,76%
|12,94
|+22,31%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer