USA-Les commandes à l'industrie rebondissent comme prévu en août

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont rebondi comme prévu en août, même si les dépenses d'équipement des entreprises n'ont pas été aussi fortes qu'initialement prévu.

Les commandes à l'industrie ont progressé de 1,4% après une contraction de 1,3% en juillet, a fait savoir mardi le département américain du Commerce.

Cette augmentation est conforme aux attentes des économistes.

Ce rapport, qui devait initialement être publié le 2 octobre, a été retardé par le "shutdown" de l'administration fédérale américaine, qui a pris fin la semaine dernière.

L'industrie manufacturière, qui représente environ 10,2% de l'économie, est confrontée aux retombées des droits de douane sur les importations.

Le gouvernement a également indiqué que les commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des avions, qui sont considérées comme une mesure des plans de dépenses des entreprises en matière d'équipement, ont augmenté de 0,4% au lieu de 0,6% estimé en septembre.

(Lucia Mutikani, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)