USA-Les commandes à l'industrie progressent plus que prévu en novembre

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont progressé plus que prévu en novembre sur un mois, grâce notamment à la forte demande d'avions commerciaux.

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 2,7%, contre une baisse de 1,2% (révisé) un mois plus tôt, a annoncé jeudi le Département américain du Commerce, tandis que les analystes s'attendaient à une progression de 1,6%.

Sur un an, elles ont augmenté de 3,4% en novembre.

Ces données sont publiées avec retard en raison de la fermeture de l'administration fédérale américaine pendant 43 jours à l'automne 2025.

Les droits de douane imposés par le président Donald Trump aux principaux partenaires commerciaux des États-Unis ont eu un impact négatif sur une grande partie de l'industrie manufacturière, américaine qui représente 10,1% de l'économie du pays, même si certaines industries ont été favorisées par la protection contre la concurrence étrangère.

Les commandes d'avions commerciaux ont bondi de 97,6% en novembre et celles d'équipements électriques, d'appareils électroménagers et de composants, ainsi que de produits métalliques fabriqués, ont également enregistré une forte augmentation.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Lucia Mutikani, édité par Kate Entringer)