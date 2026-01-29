 Aller au contenu principal
USA-Les commandes à l'industrie progressent plus que prévu en novembre
29/01/2026

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont progressé plus que prévu en novembre sur un mois, grâce notamment à la forte demande d'avions commerciaux.

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 2,7%, contre une baisse de 1,2% (révisé) un mois plus tôt, a annoncé jeudi le Département américain du Commerce, tandis que les analystes s'attendaient à une progression de 1,6%.

Sur un an, elles ont augmenté de 3,4% en novembre.

Ces données sont publiées avec retard en raison de la fermeture de l'administration fédérale américaine pendant 43 jours à l'automne 2025.

Les droits de douane imposés par le président Donald Trump aux principaux partenaires commerciaux des États-Unis ont eu un impact négatif sur une grande partie de l'industrie manufacturière, américaine qui représente 10,1% de l'économie du pays, même si certaines industries ont été favorisées par la protection contre la concurrence étrangère.

Les commandes d'avions commerciaux ont bondi de 97,6% en novembre et celles d'équipements électriques, d'appareils électroménagers et de composants, ainsi que de produits métalliques fabriqués, ont également enregistré une forte augmentation.

