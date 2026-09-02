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USA : les commandes à l'industrie meilleures que prévu
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 16:09
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Au mois de juillet, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de 0,9%, après un repli de 0,2% en juin. Elles étaient attendues en hausse de 0,6%.

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