USA : les commandes à l'industrie meilleures que prévu

Au mois de juillet, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de 0,9%, après un repli de 0,2% en juin. Elles étaient attendues en hausse de 0,6%.
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