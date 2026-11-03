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USA : les commandes à l'industrie dépassent les attentes en septembre
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 16:07

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Attendues en progression de 1,2% par le consensus de marché, les commandes à l'industrie américaine ont grimpé de 1,8% en septembre 2026 par rapport au mois précédent, selon les chiffres communiqués ce mardi par le département du Commerce.

Cette augmentation nettement plus forte que prévu intervient après une hausse bien plus modeste de 0,3% en août en rythme séquentiel, un chiffre révisé à la hausse par rapport à une estimation initiale qui était de 0,1%.

De leur côté, les livraisons de l'industrie se sont accrues de 1,3% d'un mois sur l'autre, tandis que les stocks n'ont augmenté que de 0,4%. Ainsi, le ratio stocks/livraisons s'est tassé, passant de 1,47 en août à 1,46 en septembre.

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