 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les commandes à l'industrie augmentent plus que prévu en juillet
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 16:05
Ajouter Boursorama à vos sources

Les commandes à l'industrie aux États-Unis ont progressé plus que prévu en juillet, montrent les données publiées mercredi par le département américain du Commerce.

Les commandes de produits manufacturés américains ont augmenté de +0,9% en juillet, après -0,2% en juin (révisé de -0,3%), selon les données du Bureau des statistiques du département.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de +0,6% sur le mois.

(Rédigé par Etienne Breban)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 291,78 -0,12%
HAFFNER ENERGY
0,569 +9,42%
Pétrole Brent
94,79 -0,42%
BIOPHYTIS
0,0541 +2,85%
2CRSI
27,9 +8,48%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank