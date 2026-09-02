USA-Les commandes à l'industrie augmentent plus que prévu en juillet

Les commandes à l'industrie aux États-Unis ont progressé plus que prévu en juillet, montrent les données publiées mercredi par le département américain du Commerce.

Les commandes de produits manufacturés américains ont augmenté de +0,9% en juillet, après -0,2% en juin (révisé de -0,3%), selon les données du Bureau des statistiques du département.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de +0,6% sur le mois.

(Rédigé par Etienne Breban)