USA-Les automobilistes se tournent vers la location de VE face à la flambée des prix de l'essence

par Aishwarya Jain et Nathan Gomes

Aux Etats-Unis, les premiers signes d'une transition vers les véhicules électriques (VE) se font sentir chez les sociétés de location de voitures, les clients redoutant de devoir payer plus cher à la pompe en raison du conflit au Moyen-Orient.

Chez Hertz HTZ.O , qui loue des voitures aux chauffeurs d'Uber UBER.N et de Lyft LYFT.O pour des durées plus longues que les locations traditionnelles, les demandes de réservation de véhicules électriques ont augmenté de près de 25% en mars par rapport à février.

La plus forte hausse de la demande de location de véhicules électriques a été enregistrée sur la côte ouest du pays, où les prix de l'essence ont tendance à être les plus élevés, selon Doria Holbrook, vice-présidente exécutive de la division mobilité de Hertz.

Chez Turo TURO.N , un service de location de voitures entre particuliers similaire au site de location de logements Airbnb

ABNB.O , les réservations de véhicules électriques ont augmenté de 11% au cours des trois dernières semaines de mars par rapport à la période de trois semaines précédentes.

Le 31 mars, jour où les prix de l'essence aux États-Unis ont dépassé les 4 dollars (3,42 euros) le gallon (3,8 litres) pour la première fois depuis 2022, les réservations de véhicules électriques sur Turo étaient 47% plus élevées que le même jour en 2025, a indiqué la société.

Les prix moyens de l'essence aux États-Unis ont augmenté de plus d'un tiers depuis le début de la guerre en Iran le 28 février, pour atteindre 4,02 dollars le gallon, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

Le conflit a entraîné des perturbations dans le détroit d'Ormuz, le long de la côte iranienne, par lequel transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux.

LES PERTURBATIONS DANS LE DÉTROIT D'ORMUZ SE FONT SENTIR

La flambée des prix du carburant n'entraîne généralement pas de changement soudain dans les décisions d'achat de voitures, affirment les analystes et les concessionnaires.

Mais la gravité de ce choc des prix a déjà conduit de nombreux consommateurs à rechercher des alternatives. En Europe, par exemple, les immatriculations de véhicules électriques dans 15 pays ont bondi de plus de 50% en mars.

Aux États-Unis, l'effet a été plus modéré. Les ventes de véhicules électriques neufs ont baissé de 25% en mars par rapport à l'année précédente, selon Cox Automotive.

Mais les ventes de véhicules électriques d'occasion ont fortement augmenté, et les locataires de voitures semblent plus disposés à opter pour l'électrique à court terme afin d'économiser sur l'essence.

Car Rental Gateway, une plateforme de location en ligne, a signalé une augmentation relative de 16% des réservations de véhicules électriques et hybrides en mars.

Les sociétés de location qui ont misé gros sur les voitures électriques pourraient en tirer profit si les prix de l'essence restent élevés, a déclaré Hannes Põldvee, membre du conseil d'administration de Car Rental Gateway.

REBOND DES PRIX SUR LE MARCHÉ DES VE D'OCCASION

La demande accrue pour les véhicules électriques a également soutenu les prix des véhicules électriques d'occasion.

John Coles, vice-président chargé de la science des données et de l'analyse chez ACV Auctions, une plateforme en ligne utilisée par les concessionnaires et les sociétés de location pour acheter et vendre des voitures d'occasion, a déclaré que les prix des VE avaient baissé pendant des mois, mais qu'ils s'étaient raffermis après la flambée des prix du pétrole début mars.

“Nous avons constaté que les véhicules électriques ont connu un regain d'intérêt en raison de la pression soutenue sur les prix à la pompe”, a-t-il déclaré.

(Rédigé par Nathan Gomes et Aishwarya Jain à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)