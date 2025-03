USA: légère hausse de l'ISM manufacturier en février information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 16:21









(CercleFinance.com) - L'Institute for Supply Management (ISM) rapporte que l'activité manufacturière états-unienne a progressé en février pour le deuxième mois consécutif après 26 mois de suite de contraction.



Ainsi, après 50,9 en janvier, l'indice d'activité est ressorti à 50,3 en février. Même s'il a légèrement fléchi entre janvier et février, l'indice à le mérite de se maintenir au-delà des 50, soit le seuil qui sépare la croissance de l'activité (>50) de la contraction de l'activité (indice <50).



Les chiffres montrent par ailleurs que la demande s'affaiblit, avec un indice des nouvelles commandes retombant en contraction, à 48,6 (vs 55,1 le mois précédent). La production reste quant à elle en progression, à 50,7, mais se contracte par rapport aux 52,5 du mois de janvier.



Le rapport met en avant la forte hausse des prix avec un indice qui passe de 54,9 en janvier à 62,4 e février tandis que l'emploi passe de 50,3 à 47,6, témoignant de nettes baisses de personnel.

Enfin, les délais de livraison s'allongent, passant de 50,9 à 54,5.





