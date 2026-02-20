 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : légère baisse des ventes de logements neufs en décembre
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 16:10

Selon le Département du Commerce, les ventes de logements neufs aux États-Unis ont diminué de 1,7% en décembre 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 745 000 en rythme annualisé, à comparer à un consensus de 730 000.

Le prix médian des ventes de logements neufs s'est établi à 414 400 USD sur le dernier mois de l'année passée, en augmentation de 4,2% par rapport à novembre.

À fin décembre 2025, le stock de logements neufs prêts à la vente était de 472 000 (-2,7%), représentant un rythme d'écoulement de 7,6 mois.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank