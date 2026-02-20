USA : légère baisse des ventes de logements neufs en décembre
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 16:10
Le prix médian des ventes de logements neufs s'est établi à 414 400 USD sur le dernier mois de l'année passée, en augmentation de 4,2% par rapport à novembre.
À fin décembre 2025, le stock de logements neufs prêts à la vente était de 472 000 (-2,7%), représentant un rythme d'écoulement de 7,6 mois.
A lire aussi
-
La Bourse de New York évolue sur la défensive vendredi, encaissant la publication simultanée des derniers chiffres de la croissance américaine et de l'indice d'inflation PCE, qui donnent l'image d'une économie américaine en moins bonne santé qu'escompté. Vers 15H00 ... Lire la suite
-
Oddo BHF maintient son opinion neutre sur le titre et relève son objectif de cours à 36 E (contre 35 E) suite à une "publication très solide". L'analyste reste à neutre à ce stade étant donné les incertitudes liées à Simon Properties, son 1er actionnaire, qui conduisent ... Lire la suite
-
L'économie américaine a montré des signes de ralentissement au cours du dernier trimestre 2025, avec une hausse du PIB de 1,4% en rythme annualisé, une performance décevante comparé aux attentes des marchés que le président américain Donald Trump a d'ores et déjà ... Lire la suite
-
Les cours du café ont baissé cette semaine, la variété d'arabica atteignant son plus bas niveau depuis novembre 2024, en raison de prévisions favorables de production, notamment au Brésil. Au Brésil, de loin le principal producteur mondial, "les anticipations pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer