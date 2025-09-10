USA : léger repli des prix producteurs en août
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 14:38
L'administration américaine précise que ce léger recul des prix producteurs totaux d'un mois sur l'autre peut être attribué à un repli de 0,2% des prix des services, tandis que ceux des biens se sont accrus de 0,1%.
Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a nettement ralenti en données brutes le mois dernier, de 0,5 point à 2,6%, mais a légèrement accéléré en données sous-jacentes, de 0,1 point à 2,8%, sa plus forte hausse depuis mars dernier.
