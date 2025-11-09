USA-Le trafic aérien va se réduire au minimum avec le "shutdown", dit Duffy

par David Shepardson et David Ljunggren

Le trafic aérien aux Etats-Unis va se réduire au minimum à l'approche des vacances de Thanksgiving en raison de la pénurie croissante de contrôleurs liée à la fermeture partielle de l'administration ("shutdown"), a déclaré le secrétaire aux Transports Sean Duffy.

Les principales compagnies aériennes ont dû faire face dimanche à une troisième journée de réduction des vols imposée par le gouvernement, après que des milliers de retards et d'annulations ont déjà entravé le trafic samedi.

Le "shutdown", qui a atteint une durée record de 40 jours, entraîne une pénurie de contrôleurs aériens qui, comme d'autres employés fédéraux, n'ont pas été payés depuis des semaines.

"Cela ne va faire qu'empirer (...). Les deux semaines précédant Thanksgiving, le trafic aérien sera réduit au minimum", a déclaré Sean Duffy à CNN lors d'une émission diffusée dimanche.

Des millions de personnes voyagent habituellement à l'approche de Thanksgiving, l'une des fêtes les plus importantes aux États-Unis, qui tombe cette année le 27 novembre.

"Beaucoup d'entre eux ne pourront pas prendre l'avion, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de vols si la situation ne se débloque pas", a déclaré Sean Duffy.

L'administration fédérale de l'aviation (FAA) a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4% le nombre de vols quotidiens à partir de vendredi dans 40 grands aéroports en raison de problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic. Les coupes doivent atteindre 6% mardi et 10% le 14 novembre.

Dimanche, à 1530 GMT, 1.400 annulations de vols et 2.700 retards étaient déjà recensés et la FAA faisait état de problèmes de personnels dans 12 tours de contrôle.

UN RISQUE POUR LA CROISSANCE DU T4

Selon Sean Duffy, un nombre croissant de contrôleurs aériens ont pris leur retraite depuis le début de la fermeture de l'administration fédérale, le 1er octobre. La FAA manque de 1.000 à 2.000 contrôleurs pour être au complet, a-t-il déclaré.

Quelque 1.550 vols ont été annulés et 6.700 retardés samedi, après 1.025 annulations et 7.000 retards vendredi.

Les difficultés liées au transport aérien pourraient affecter la croissance économique des États-Unis, a déclaré Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, dans une interview diffusée dimanche.

"La période de Thanksgiving est l'une des plus chaudes de l'année pour l'économie (...) et si les gens ne voyagent pas à ce moment-là, nous pourrions vraiment nous attendre à un trimestre négatif pour le quatrième trimestre", a-t-il déclaré à CBS.

(Reportage David Shepardson à Washington, avec David Ljunggren à Ottawa, version française Benjamin Mallet)