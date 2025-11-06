USA-Le trafic aérien va être réduit de 10% à cause du "shutdown", dit Washington

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a annoncé mercredi qu'il allait ordonner aux quarante principaux aéroports des Etats-Unis de réduire leur trafic aérien de 10%, une décision justifiée par des préoccupations sur le manque d'effectifs dans les tours de contrôle et aux portiques de sécurité du fait de la fermeture partielle de l'administration.

Le "shutdown" est entré mercredi dans son 36e jour, un record dans l'histoire de l'administration fédérale américaine. Alors que les salaires des employés fédéraux des aéroports ne sont plus versés depuis le 1er octobre, nombre d'entre eux manquent à l'appel.

D'après des données communiquées lundi par une association de compagnies aériennes américaines, plus de 3,2 millions de passagers ont été affectés depuis le début du "shutdown" par des retards ou des suppressions de vols aux Etats-Unis.

Le plan de Sean Duffy, rapporté plus tôt par Reuters citant des sources au fait de la question, contraint les compagnies aériennes à s'affairer pour revoir leurs calendriers de vols en à peine 36 heures, tandis que les services d'aide à la clientèle ont été submergés par les appels de voyageurs désireux d'avoir des informations sur le trafic aérien dans les jours à venir.

Sean Duffy a précisé que la mesure ne sera pas prolongée si les élus démocrates du Congrès donnent leur accord à un projet de financement provisoire permettant de sortir du "shutdown". Républicains et démocrates se rejettent réciproquement la faute.

L'administration du président Donald Trump cherche par divers biais à accentuer la pression sur les démocrates pour qu'ils acceptent le texte proposé par les sénateurs républicains pour mettre fin à la paralysie de l'administration. Les démocrates demandent l'ajout de garanties sur les remboursements de soins de santé pour des millions d'Américains et reprochent aux républicains leur refus de négocier sur cette question.

Des dizaines de milliers de vols ont été retardés depuis le début du "shutdown". Il est demandé à quelque 13.000 contrôleurs aériens et 50.000 agents de sécurité aux portiques de travailler sans être rémunérés.

La décision du département des Transports vise à alléger la pression qui pèse actuellement sur les contrôleurs aériens, alors que, d'après l'administration fédérale de l'aviation (FAA), il manque environ 3.500 contrôleurs aériens pour répondre aux besoins normaux en termes d'effectifs. Un grand nombre de contrôleurs aériens effectuaient déjà des heures supplémentaires et des semaines de six jours avant ce "shutdown".

"Notre travail est de nous assurer que nous prenons les décisions difficiles pour continuer de maintenir l'espace aérien sûr", a déclaré Sean Duffy aux journalistes.

Au cours d'une conférence téléphonique avec les grandes compagnies aériennes américaines, la FAA a indiqué que la réduction du trafic aérien serait progressive - 4%, puis 5% samedi, avant d'atteindre 10% la semaine prochaine -, ont déclaré des sources industrielles à Reuters.

Il est prévu par la FAA que la mesure ne concerne pas les vols internationaux, ont ajouté les sources.

Si l'administration fédérale n'a pas précisé quels aéroports étaient concernés, les plus fréquentés seront vraisemblablement affectés, à New York, Washington, Chicago, Atlanta, Los Angeles ou encore Dallas.

(David Shepardson à Washington et Rajesh Kumar Singh à Chicago; version française Jean Terzian)