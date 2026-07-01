USA-Le secteur privé crée moins d'emplois que prévu en juin- ADP

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois que prévu en juin, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

Cette enquête a recensé 98.000 créations de postes le mois dernier, après 122.000 en mai (non révisé).

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que l'emploi privé augmente de 118.000 postes en en juin.

La publication des résultats de l'enquête ADP précède la parution du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail, prévue jeudi.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)