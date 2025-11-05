USA-Le secteur privé a créé plus d'emplois que prévu en octobre - ADP

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé davantage d'emplois que prévu en octobre, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

L'enquête a recensé 42.000 créations de postes le mois dernier, après une destruction de 29.000 emplois en septembre (chiffre révisé de 32.000 destructions de postes).

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 28.000 créations de postes.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)